محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كتب- عصام علم الدين

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو للعام الدراسي 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جاهزية المدارس واللجان الامتحانية

وأوضح الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بجميع المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان الامتحانية بما يضمن بيئة مناسبة للطلاب مع التأكد من توافر الرعاية الطبية والتأمين الكامل بالتنسيق مع اللجان المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ أو معوقات قد تطرأ خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو.

المنوفية

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الامتحانات

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة تأهب تام لدعم العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات، وموجها مديرية التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.المنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفيةالمنوفية المنوفية دوام النجاح والتفوق.

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