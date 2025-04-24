«التنمية المحلية» تصدر حركة تعيينات وتنقلات محدودة

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة تعيينات لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين في عدد من المحافظات، تضمنت تعيينات وتنقلات لنحو 10 قيادات محلية، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات، لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنّ الحركة تضمنت تعيين عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية، وخالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية، وعماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية، وعماد عبدالمقصود الدركروي سكرتير عام مساعد الدقهلية، و⁠أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج، والدكتورمحمد حلمي سكرتير عام مساعد سوهاج، وعمرو محمد فكري سكرتير عام بورسعيد، وعمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد، و⁠ضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء، و⁠خيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

تقييم أداء قيادات الإدارة المحليات

وأكدت أنّ الوزارة مستمرة في تقييم أداء قيادات الإدارة المحليات في جميع الدرجات الوظيفية، بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية، واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أنّ الوزارة تضع معيارا أساسيا لتقييم القيادات التنفيذية بالمحليات، وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ووضع حلول لها، بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وفى السياق ذاته، وجّهت وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بالانتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية «سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي»، والتي حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التي أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين.

التنسيق مع الجهات المعنية

وتوقّعت الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيدا للمراجعات النهائية للقيادات التي سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو المقبل.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025، مشددة على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة والقادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات.