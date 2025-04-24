وزير السياحة يستقبل نائبة عمدة شنغهاي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، نائبة عمدة بلدية شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، إذ يمتلكان أقدم الحضارات في التاريخ ويجمعهما حاضر ومستقبل مشرق.

أشار خلال اللقاء إلى الفعالية التي جرى إقامتها في مصر العام الماضي للاحتفال بمرور عشرة سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية.

واستعرض وزير السياحة حجم الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، معربا عن تطلعه لدفع مزيد من هذه الحركة من هذا السوق المهم من خلال تعزيز آليات التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع لها في مجالي السياحة والآثار من خلال عدة محاور منها تبني فكرة إقامة معارض مؤقتة للآثار وزيادة عدد الحملات الدعائية المشتركة.

بدء أعمال بعثة أثرية جديدة

وأعرب الجانب الصيني عن تطلعه لزيادة عدد البعثات الأثرية العاملة في مصر، إذ جرى مؤخرا بدء أعمال بعثة أثرية جديدة مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي بمعبد سخمت بمنطقة ميت رهينة الأثرية، وكذلك بعثة جامعة بكين المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار والتي سوف تعمل في موقع تل العزيز بميت رهينة، فضلا عن البعثات الأثرية التي تعمل بالفعل والتي من بينها بعثتي معبد مونتو بالكرنك، وجامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا العاملة في سقارة بمشروع التوثيق الرقمي للتوابيت.

ومن جهتها، أعربت Lui Duo، عن سعادتها بزيارة مصر وحسن الاستقبال التي لمسته خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، مستعرضة نتائج معرض "قمة الهرم ٠٠حضارة مصر القديمة" والمقام حاليا بمتحف شتغهاي الوطني وما حققه من نجاح وما يشهده من إقبال كبير من الزائرين، ما دفع المتحف لمد ساعات العمل بالمعرض إلى الفترة المسائية، مشيرة إلى أن المعرض استقبل منذ افتتاحه في يوليو 2024 وحتى الآن أكثر من مليون و900 ألف زائر والذين توافدوا ليس فقط من مدينة شنغهاي ولكن من مختلف المدن الصينية المجاورة، الأمر الذي يعكس مدي اهتمام وشغف الشعب الصيني بالحضارة المصرية القديمة، لافتة إلى توقعاتها أن يصل عدد زائري المعرض إلى 2,5 مليون زائر بانتهاء مدة عرضه في أغسطس المقبل.



كما أعربت عن آمالها بأن تشهد الفترة المقبلة آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، كما وجهت الدعوة الوزير لزيارة الصين خلال الفترة المقبلة.