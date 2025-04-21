غرفة السياحة تطالب الشركات بسرعة تسليم جوازات الحجاج لاستصدار تأشيرات الحج

غرفة السياحة تطالب الشركات بسرعة تسليم جوازات الحجاج لاستصدار تأشيرات الحج

غرفة السياحة تطالب الشركات بسرعة تسليم جوازات الحجاج لاستصدار تأشيرات الحج

منحت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، مهلة لمدة 48 ساعة تبدأ من غد الثلاثاء، لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي التي لم تستكمل بيانات حجاج الشركات على موقع وزارة السياحة والبوابة الموحدة لحجاج مصر ومنصة نسك المسار الإلكتروني، والتي لم تٌسلم أيضا حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة، ولم تٌسدد التكاليف والرسوم المقررة لذلك، وذلك لاستكمال تلك الإجراءات حتى تصدر تأشيرات الحج لحجاج تلك الشركات.

إنهاء جميع إجراءات الحجاج والمشرفين على موقع وزارة السياحة

وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّه في اطار التنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار في الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446 هجرياً، فإنه يجب على شركات السياحة سرعة تسليم حقائب جوازات الحجاج بمقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، وإنهاء كل إجراءات الحجاج والمشرفين على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة .

تحذيرات لشركات السياحة من التأخر في إنهاء إجراءات الحج

وأضاف «عمارة» خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على جميع شركات السياحة اليوم، أنَّه حفاظًا على حقوق الحجاج فسوف تتخذ وزارة السياحة والآثار الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات الغير ملتزمة بتلك التعليمات، فضلاً عن ان الشركات التي لن تلتزم لن يقبل منها طلبات تنظيم الحج للموسم الجديد لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة من السلطات السعودية، والجهاز التنفيذي للحج ما قد يعرض مصالح الحجاج إلى مخاطرة فقد فرصة الحج وعدم إصدار التأشيرات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا