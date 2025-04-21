غرفة السياحة تطالب الشركات بسرعة تسليم جوازات الحجاج لاستصدار تأشيرات الحج

منحت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، مهلة لمدة 48 ساعة تبدأ من غد الثلاثاء، لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي التي لم تستكمل بيانات حجاج الشركات على موقع وزارة السياحة والبوابة الموحدة لحجاج مصر ومنصة نسك المسار الإلكتروني، والتي لم تٌسلم أيضا حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة، ولم تٌسدد التكاليف والرسوم المقررة لذلك، وذلك لاستكمال تلك الإجراءات حتى تصدر تأشيرات الحج لحجاج تلك الشركات.

إنهاء جميع إجراءات الحجاج والمشرفين على موقع وزارة السياحة

وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّه في اطار التنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار في الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446 هجرياً، فإنه يجب على شركات السياحة سرعة تسليم حقائب جوازات الحجاج بمقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، وإنهاء كل إجراءات الحجاج والمشرفين على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة .

تحذيرات لشركات السياحة من التأخر في إنهاء إجراءات الحج

وأضاف «عمارة» خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على جميع شركات السياحة اليوم، أنَّه حفاظًا على حقوق الحجاج فسوف تتخذ وزارة السياحة والآثار الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات الغير ملتزمة بتلك التعليمات، فضلاً عن ان الشركات التي لن تلتزم لن يقبل منها طلبات تنظيم الحج للموسم الجديد لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة من السلطات السعودية، والجهاز التنفيذي للحج ما قد يعرض مصالح الحجاج إلى مخاطرة فقد فرصة الحج وعدم إصدار التأشيرات.