إطلالة ملكية لـ ليلى زاهر في حفل زفافها.. فستان مميز بتصميم عصري

كتبت: عبير خالد

إطلالة ملكية مميزة ظهرت بها النجمة الشابة ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها، الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي أمس، وأُقيم على سفح هرم سقارة الأثري في الجيزة، حيث اختارت فستانا يليق بعراقة المكان االتاريخي، لتستقر في النهاية على فستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، حسب حوارها لـ«harper.s bazaar AL Arabiya».

فستان زفاف ليلى زاهر

جمع فستان ليلى زاهر بين الإناقة والبساطة، مصنوع من قماش الشيفون المزود بالدانتيل في الجزء العلوي من الفستان، إلى جانب بعض حبات اللولي التي جرى توزيعها بطريقة فنية أكسبته جمالًا إضافيا، فضلا عن ياقة دائرية أغنت العروس عن ارتداء عقد، بينما جاء الجزء السفلي من الفستان مجسما على القوام، تُزينه بعض حبات الترتر اللامعة، وفي الجزء الخلفي من الفستان كانت هناك تنورة منفصلة كلوش بطبقات عدة، ما أكسب الفستان طابعًا ملكيًا، تخلت عنها العروس في منتصف حفل الزفاف حتى تتمكن من الحركة والرقص بحرية.

نجوم شاركوا في حفل الزفاف

ضم حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال عددا كبيرا من نجوم الفن، بينهم مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وروجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، وأحمد السعدني وأحمد فهمي وداليا البحيري وهاني رمزي وأحمد رزق ويوسف الشريف، وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وأحمد جمال وغيرهم، وقدّم الفنان محمد حماقي العديد من الأغاني الرومانسية والاحتفالية في حفل الزفاف، والفنان محمد فؤاد الذي شارك في إحياء الحفل.