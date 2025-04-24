محافظ مطروح ينظم معرضا للمشغولات اليدوية في شمال سيناء

كتب - محمد بخات

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنظيم معرض المشغولات اليدوية في مدينة العريش علي هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، ما يسهم في في التسويق لمنتجات الصناعات اليدوية التي تتميز بها محافظة مطروح وتعكس التراث البدوي الأصيل.

وشارك محافظ مطروح، اليوم، في فعاليات النسخة الخامسة للأولمبياد الرياضى لشباب المحافظات الحدودية بشمال سيناء تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء وشباب المدارس والجامعات بالمحافظات الحدودية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بشكل عام، والاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية بشكل خاص، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية، مع تعظيم المشاركة في كل المجالات، وخاصة في مجال العمل الشبابي والرياضي.

مطروح تشارك في أولمبياد المحافظات الحدودية

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح ومحافظ شمال سيناء علي هامش أولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة العريش 2025 بحضور الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ولفيف من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات معارض تمكين الشباب.

مشاركة طلاب المدارس والجامعات

وأشاد محافظ مطروح والوزير ببيان، بمنتجات معارض تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، والتي تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة، وبمشاركة عدد من طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، بهدف زيادة قاعدة الممارسة الرياضية، وبما يضمن تمثيل أبناء المحافظة في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.