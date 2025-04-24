«التعليم» تصدر تعليمات بشأن تقييم منهجية الجدارات لطلاب الدبلومات الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل المنفذة بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية، موضحا أنّه سيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي في الفترة من السبت الموافق 26-4-2025 وحتى الثلاثاء الموافق 6-5-2025.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات بالالتزام بالعديد من التعليمات، كما يلي.