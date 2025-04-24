«التعليم» تصدر تعليمات بشأن تقييم منهجية الجدارات لطلاب الدبلومات الفنية
«التعليم» تصدر تعليمات بشأن تقييم منهجية الجدارات لطلاب الدبلومات الفنية
خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل المنفذة بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية، موضحا أنّه سيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي في الفترة من السبت الموافق 26-4-2025 وحتى الثلاثاء الموافق 6-5-2025.
وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات بالالتزام بالعديد من التعليمات، كما يلي.
- السماح للمرفق أسماءهم بتنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقاً للجدول المرفق.
- يتم تنفيذ الزيارات للمدارس المتواجد بها صفوف الدبلوم أولا وذلك يوم السبت الموافق 26-4-2025.
- يتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يجتازوا وحدة أو وحدتين «الدور الثاني» وكذا أسماء الطلاب الذين لم يجتازوا أكثر من وحدتين «الراسبين» معتمدة من لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة ومدير المدرسة والمحقق الخارجي وتختم بخاتم المدرس.
- التنبيه على مسؤولي لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفني بمديريتكم إبلاغ المكلفين بالزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وإرسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة.
- إخطار المكلفين بأعمال التحقق الخارجي، بتسليم النسخة الورقية من التقارير وصورة من إخلاء الطرف من المدرسة المستهدفة للزيارة إلى مسؤول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارات التحقق الخارجي على واتساب الخاص بمسؤولى أعمال التقييم والتحقق على البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك.
- توفير اماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات أخرى لتنفيذ أعمال التحقق الخارجي بالمدارس التابعة لمديريتكم الموقرة خلال فترة الزيارة.