«الصحة»: إدخال تقنيات تشخيصية حديثة في 48 مستشفى صدر

«الصحة»: إدخال تقنيات تشخيصية حديثة في 48 مستشفى صدر

«الصحة»: إدخال تقنيات تشخيصية حديثة في 48 مستشفى صدر

كتب: شريف سليمان

أعلن الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن إدخال تقنيات تشخيصية حديثة في 48 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية، بهدف الكشف المبكر والدقيق عن المرض.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن هذه الأجهزة تُعد نقلة نوعية، إذ تُشخّص المرض خلال ساعتين فقط، مقارنة بالطرق التقليدية التي كانت تستغرق نحو خمسة أيام.

أهمية الاكتشاف المبكر

وأشار مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إلى أن الأجهزة الجديدة لا تكتفي بالكشف عن الإصابة، بل تحدد أيضًا مدى مقاومة الميكروب للأدوية المتداولة، ما يساعد الفرق الطبية في اختيار العلاج الأنسب لكل حالة، سواء باستخدام أدوية الصف الأول أو الصف الثاني، ما يسهم في الحد من العدوى وتحسين نسب الشفاء، مشددًا على أهمية الاكتشاف المبكر، الذي يُعد حجر الأساس في كسر سلسلة الانتقال وتقليل أعداد الإصابات.

أعراض مرض الدرن

وعن أعراض المرض، أوضح أن مرض الدرن عادة ما يظهر في صورة سعال مستمر لأكثر من أسبوعين، مصحوبًا بإرهاق عام، فقدان للشهية، وتعرّق ليلي، ما يستوجب الفحص الفوري لاستبعاد الإصابة، مشيرا إلى أن العلاج باستخدام أدوية الصف الأول يستمر ستة أشهر، ويتضمن مرحلتين: مكثفة وأخرى متابعة، بينما يحتاج المرضى المقاومون للعلاج إلى أدوية متطورة تقلص فترة العلاج إلى ما بين ستة وتسعة أشهر فقط.

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