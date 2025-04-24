مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط والدته في حملة أمنية بقنا

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط والدته في حملة أمنية بقنا

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط والدته في حملة أمنية بقنا

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من استهداف عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة قنا، بعد ورود معلومات وتحريات تؤكد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وهو هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي قتل عمد ومقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية

عقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ حملة أمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع العنصر الجنائي، وضبط والدته التي كانت هاربة من حكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في جناية قتل عمد

عُثر بحوزتهما على 15 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، بندقية آلية، طبنجة، وعدد من الطلقات النارية، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 8 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وحماية المجتمع من الأنشطة غير القانونية

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