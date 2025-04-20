ضبط 135 متهمًا في 125 قضية مخدرات وأسلحة خلال حملة أمنية بسوهاج

ضبط 135 متهمًا في 125 قضية مخدرات وأسلحة خلال حملة أمنية بسوهاج

ضبط 135 متهمًا في 125 قضية مخدرات وأسلحة خلال حملة أمنية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم المخدرات والأسلحة غير المرخصة، من خلال حملات مكثفة استهدفت دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط 125 قضية، تورط فيها 135 متهمًا، وبحوزتهم قرابة 22 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، 1000 قرص مخدر، 23 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، 190 فردًا محليًا، وعددًا من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وحماية المجتمع.

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