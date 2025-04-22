وزير المالية يبدأ نشاطا موسعا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

يشارك أحمد كجوك وزير المالية اعتبارًا من اليوم، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن، حيث يلتقي عددا من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والإفريقية.

ويتبادل «كجوك» خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالي إضافي لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.

ويشرح «كجوك» الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، ويستعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقي الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري.