«الخارجية»: الرئيس السيسي استعرض رؤية مصر في القضايا الإقليمية مع وزير خارجية إيطاليا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عكس اللقاء دفء العلاقات بين البلدين والعلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اللقاء شهد استماع الوزير الإيطالي لرؤية الرئيس السيسي تجاه العديد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، فضلًا عن رؤية الرئيس حول كيفية إرساء الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

ولفت إلى عقد جلسة مباحثات منفردة مع دولة رئيس الوزراء ثم جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وكان هناك لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والذي انضم إلى المفاوضات، ثم وقّع على اتفاقية مهمة للتعاون مع إيطاليا في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنّ المباحثات تطرقت باستفاضة حول العلاقات الثنائية والتشاور القائم بين القيادتين والالتزام الكامل من جانب القيادتين للعمل على دفع العلاقات خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وكان هناك حديث حول دور الشركات الإيطالية في دفع عمليات التنمية في مصر ومشاركاتها الإيجابية والفعالة في العديد من قطاعات التعاون وعلى رأسها قطاع الطاقة الإحفورية والدور الفعال لشركة إيني الإيطالية في عمليات البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة الإحفورية وكذلك قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.