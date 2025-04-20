الأرض «انشقت وبلعتهم».. حادث مأساوي لأب وابنه في فيضانات إيطاليا

كتبت: منة الصياد

حادث مأساوي شهدته بلدة فالدانيو بشمال إيطاليا بعدما لقي أب وابنه مصرعهما أثناء سفرهما بالسيارة، لإحدى المناطق التي تضررت بشدة من الفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة، نتيجة سقوطهما داخل حفرة أرضية عميقة.

تفاصيل مصرع الأب وابنه

نتيجة الفيضانات الشديدة التي تعرضت لها أجزاء كبيرة من إيطاليا، ابتلعت الأب والابن ليوني وفرانشيسكو ناردون، حفرة ضخمة ناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية، إذ كانا في طريقهما لبلدة فالدانيو التي تقع في فيتشزا، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وأفادت التقارير بأن الأب الذي يبلغ من العمر 64 والابن صاحب الـ21 عامًا كانا في طريقهما للمساعدة في عمليات الإنقاذ التطوعية، عندما سقطا مع سيارتهما داخل حفرة عميقة، حيث انهارت الأرض تحتهما وجرفتهما إلى لى أغنو الهائج نتيجة اضطراب الطقس.

وبعد عدة عمليات للبحث عثرت فرق الطوارئ أولا على الأب التي علقت جثته في قاع نهر أغنو، ومن ثم تم العثور على فرانسيسكو، في وقت لاحق بالقرب من السيارة المغمورة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أنه حاول الفرار من السيارة، لكن المياه العنيفة تغلبت عليه.

وكانت أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بالبلاد تحذيرات من سوء حالة الطقس في شمال غرب إيطاليا، معلنة إياها منطقة تحذيرية حمراء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، حيث تشير التقارير إلى أن منطقة بييمونتي قد تحمّلت العبء الأكبر من تداعيات هذه الظروف الجوية، وكانت تأثرت خدمات النقل بشدة.