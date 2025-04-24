«الخارجية»: إيطاليا تقدر دور مصر لمنع خروج مراكب المهاجرين غير الشرعيين

«الخارجية»: إيطاليا تقدر دور مصر لمنع خروج مراكب المهاجرين غير الشرعيين

«الخارجية»: إيطاليا تقدر دور مصر لمنع خروج مراكب المهاجرين غير الشرعيين

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّه ناقش قضية الهجرة مع نظيره الإيطالي، وكان هناك تقدير إيطالي للدور المصري لمنع خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر عام 2016، مؤكدا التزام مصر بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها وجوانبها كافة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه أكد أهمية زيادة الدعم الأوروبي من خلال ضخ استثمارات لخلق فرص عمل، خاصة وأنّ مصر الآن تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ على أراضيها ومن ثم يتعين تعزيز الدعم الإيطالي والأوروبي إلى مصر.

وتابع: «تناولنا دعم مسارات الهجرة النظامية والهجرة الشرعية، من خلال توفير التدريب لأكبر عدد ممكن من الشباب في القطاعات المختلفة، حتى يستطيعوا الذهاب إلى إيطاليا والمساهمة في دعم الاقتصاد الإيطالي من خلال مسارات الهجرة النظامية».

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