«عبدالعاطي» يستقبل وزير الهجرة واللجوء اليوناني على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم

«عبدالعاطي» يستقبل وزير الهجرة واللجوء اليوناني على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم

«عبدالعاطي» يستقبل وزير الهجرة واللجوء اليوناني على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم ماكيس فوريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

متانة العلاقات التاريخية بين مصر واليونان

وشدد «عبدالعاطي» على متانة العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيدًا بمواقف اليونان الإيجابية والمساندة لمصر، وأكد الحرص على مواصلة التنسيق مع اليونان في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة المرتبطة بالهجرة واللجوء.

كما شدد على ضرورة متابعة الجانبين المصري واليوناني لتنفيذ "اتفاقية العمالة الموسمية في قطاع الزراعة" التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يُعد تحدياً مشتركاً للجانبين المصري والأوروبي، لاسيما في ظل استمرار الأزمات في المنطقة وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مصر التي تستضيف أكثر من 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء يتمتعون بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين المصريين. مؤكدا تطلعه بأن تشهد الفترة القادمة زخماً في التعاون في إطار نهج شامل يجمع بين البعد الإنساني، والتنمية الاقتصادية، والاعتبارات الأمنية.

معالجة قضايا الهجرة

وأكد أهمية عملية الخرطوم كإطار إقليمي لمعالجة قضايا الهجرة واللجوء وضرورة تبني مقاربة تستند إلى التعاون الإقليمي واحترام سيادة الدول، مع التركيز على التنمية المستدامة كحل طويل الأجل للحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز سياسات الإدماج والاندماج بما يحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.

تعزيز التعاون

وأكد وزير الخارجية تطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق اتصالاً بعضوية اليونان الحالية في مجلس الأمن للعامين 2025-2026 لدعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي ولتنسيق المواقف بشأن الملفات الحيوية اتصالاً بالأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

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