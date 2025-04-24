وزير الخارجية: تناولت مع نظيري الإيطالي ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلطسينية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تثمن الدعم الإيطالي الكامل لمصر في أروقة الاتحاد الأوروبي ودعمها الكامل لتسريع عملية نقل وتحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المباحثات تناولت العديد من الملفات الإقليمية كان في مقدمتها القضية الفلسطينية، ونقل تاياني دعم إيطاليا الكامل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والحرص على المشاركة في مؤتمر القاهرة المخصص لتنفيذ هذه الخطة.

وتابع: «وتحدث وزير الخارجية الإيطالي عن الدعم الإيطالي الكامل للجهود الصادقة المخلصة التي تقوم بها مصر للتوصل لإتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى اتفاق 19 يناير والعمل على معالجة الكارثة الإنسانية القائمة في قطاع غزة بما يسمح لنفاذ المواد الإغاثية والطبية إلى غزة».

وأشار إلى أنه أكد أهمية الالتزام الكامل بالقانون الدولي والإنساني، والأهمية البالغة لان يكون هناك أفق سياسي ينتهي بتجسيد الدولة الفلسطينية، باعتباره السبيل الوحيد للأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناولت المباحثات الوضع في ليبيا خاصة في ضوء التشارك المصري الليبي، الأهمية البالغة للأمن والاستقرار في ليبيا، والرفض الكامل لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية، وضرورة إجراء انتخابات ليبية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.