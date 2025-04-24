مصادر طبية فلسطينية: 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم

مصادر طبية فلسطينية: 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم

مصادر طبية فلسطينية: 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم

كتب: شريف سليمان

كشفت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد 20 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم

وصباح اليوم استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بما في ذلك منازل ومراكز إيواء للنازحين. ​

ووفق مصادر طبية فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 20 شخصًا بينهم نساء وأطفال، في مناطق مثل مدينة غزة وبيت حانون شمال القطاع، وبينهم الصحفي سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته، في قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ​

تأتي الغارات ما زالت الجهود الدولية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، ما يزيد تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 45 ألفًا، مع عشرات الآلاف من الجرحى، وسط استمرار الحصار والدمار.

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