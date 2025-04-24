إصابة ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بأكتوبر

إصابة ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بأكتوبر

إصابة ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بأكتوبر

كتبت: جيهان عبد العزيز

أصيبت ربة منزل ونجلها بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم نتيجة حادث تصادم بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أكتوبر، يفيد بأن سيارة ملاكي كانت تقودها ربة منزل (60 عامًا) وبصحبتها نجلها (12 عامًا) تعرضت لحادث بعد اختلال عجلة القيادة بيدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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