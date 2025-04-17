مصرع شخص في حادث تصادم ببولاق الدكرور والتحفظ على سائق السيارة

مصرع شخص في حادث تصادم ببولاق الدكرور والتحفظ على سائق السيارة

مصرع شخص في حادث تصادم ببولاق الدكرور والتحفظ على سائق السيارة

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إذ اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور إخطارا من الرائد علي باسل معاون أول القسم يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة نقل قيادة سائق، 40 عاما، اصطدم بشخص، 30 عاما، أثناء عبوره نهر الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.

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