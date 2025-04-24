الرئيس السيسي يعزى الهند في ضحايا حادث إرهابي استهدف سائحين في كشمير

الرئيس السيسي يعزى الهند في ضحايا حادث إرهابي استهدف سائحين في كشمير

الرئيس السيسي يعزى الهند في ضحايا حادث إرهابي استهدف سائحين في كشمير

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب خلاله عن خالص التعازي للحكومة الهندية، وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس شدد على إدانة مصر لكل أشكال الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى الجهود المصرية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المتصلة بتلك الظاهرة.

ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الهندي اللفتة الكريمة، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية، إذ جرى تأكيد أهمية العمل المشترك لترجمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة في شتى المجالات، وتكثيف التواصل رفيع المستوى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يحقق تطلعات الشعبين للتقدم والازدهار.

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