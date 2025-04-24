وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع مسؤولي بنوك وشركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من اللقاءات والمباحثات؛ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ مع عدد من كبار مسؤولي بنوك وشركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات قمة «الآلات يمكنها أن ترى»

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات قمة «الآلات يمكنها أن ترى» Machines Can See 2025 التي تستضيفها مدينة دبي.

وفى هذا السياق؛ التقى الدكتور عمرو طلعت، ما فيجيان الرئيس التنفيذي لشركة Honor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تناول اللقاء خطط الشركة لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بالتعاون مع شريك محلي.

ما هي شركة Honor الصينية وتخصصها؟

يجدر الإشارة إلى أن شركة Honor هي شركة صينية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الذكية.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، دانييل برينسيباتو نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس الأسواق الدولية بشركة أتوس Atos الفرنسية الرائدة عالميا في مجال التحول الرقمي؛ تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مصر؛ وذلك بحضور راما الصفتي المدير العام لشركة أتوس مصر.

في سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت عددا من الاجتماعات مع مسئولي بنوك لمناقشة فرص الاستثمار في مصر في مجال التعهيد وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصري.

وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور عمرو طلعت المقومات التنافسية التي تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال التعهيد ليس فقط لشركات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضًا لمراكز الخدمات المشتركة (SSCs) للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، ومنها البنوك لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية والتسويق والموارد البشرية؛ مشيرًا إلى ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافي مميز، وبنية تحتية رقمية متطورة، ووفرة الكوادر الشابة المؤهلة.

وشملت اللقاءات؛ اجتماعا مع محمد الجياش الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بنك أبوظبى التجاري؛ تم خلاله استكشاف فرص الاستثمار في مجال التعهيد في ضوء اهتمام المجموعة بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاءها وتقديم الخدمات المشتركة تغطى أنشطة المجموعة.

كذلك بحث الدكتور عمرو طلعت مع إيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات ورئيس الموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ فرص التوسع في حجم أعمال المجموعة في مصر من خلال إنشاء مركز اتصال لخدمة عملائها وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور عمرو الشافعي لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني– مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مارك إدواردز نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس العمليات بمجموعة المشرق؛ حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على خطط المجموعة للتوسع في أعمالها، في ضوء تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في فبراير 2024 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و«شبكة المشرق العالمية» الإماراتية، وذلك بهدف التوسع فى خدمات مركز أعمالها في مصر.

كما تم بحث أبرز ما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ بنود الاتفاقية، واستعراض نتائج التعاون حتى الآن، وذلك بحضور محمد عبد الرازق نائب الرئيس التنفيذي الأول، ورئيس التكنولوجيا والتحول والمعلومات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أنَّ الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين تلبية للدعوة الموجهة له من عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات قمة «الآلات يمكنها أن ترى»، Machines Can See 2025، والتي تعقد ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» وتُعد أكبر قمة سنوية معنية بمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط.