محافظ الإسماعيلية يجري حركة تنقلات موسعة لقيادات الصف الثاني بالقرى والمراكز

أصدر اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، قرارين بتنفيذ حركة تغييرات وتنقلات شملت عددًا من قيادات الصف الثاني في القرى التابعة لمراكز المحافظة، مع تكليفهم بتسيير أعمال الوظائف التي أُسندت إليهم.

تغييرات في القيادات المحلية في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي صادر عن ديوان عام المحافظة، فقد جاءت حركة التغييرات على النحو التالي:

نقل وسيم محمد فتحي من رئيس قرية القصاصين القديمة للعمل رئيسًا لقرية أبوعاشور.

نقل أسماء محمد علي من مركز ومدينة التل الكبير للعمل سكرتيرًا لقرية أبوعاشور.

نقل عصام محمد محمد عبد المنعم من رئيس قرية الظاهرية للعمل رئيسًا للقرية الجزيرة الخضراء.

نقل علي محمد مصطفى محمد من ديوان عام المحافظة للعمل رئيسًا لقرية القصاصين القديمة.

نقل أحمد محمد محمد مدكور من مركز ومدينة التل الكبير للعمل سكرتيرًا لقرية القصاصين القديمة.

نقل محمود عبد الرازق محمد من قرية الجزيرة الخضراء للعمل رئيسًا لقرية الملاك

نقل عبدالرحمن شاكر عبد المقصود من سكرتير قرية القصاصين القديمة للعمل سكرتيرًا لقرية الملاك.

نقل حازم نعيم إبراهيم من رئيس قرية أبوعاشور للعمل رئيسًا لقرية الظاهرية.

تكليف أشرف محمد نصر من ديوان عام المحافظة للعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة القنطرة غرب.

تكليف عواد أحمد محمد من سكرتير قرية النصر للعمل رئيسًا لقرية النصر.

تكليف عبير عياد عبد الرحمن من سكرتير قرية أبوخليفة للعمل رئيسًا لقرية أبوخليفة.

تكليف محمود كريم سليم من سكرتير قرية الشهيد خيري للعمل سكرتيرًا قرية أبوخليفة.

تكليف إيمان عبد الرحمن أحمد من رئيس قرية النصر للعمل رئيسا لقرية الشهيد خيري.

تكليف تامر محمد رضا الله من مركز ومدينة القنطرة غرب للعمل سكرتيرًا لقرية الروضة.

تكليف سالم محمد سالم من مركز ومدينة القنطرة غرب للعمل رئيسًا لقرية الروضة.

نقل حسن السيد حسن من مركز ومدينة القنطرة غرب للعمل سكرتيرًا لقرية النصر.

نقل يحيى إبراهيم محمد سليمان رئيس قرية أبوطفيلة للعمل سكرتيرًا قرية الشهيد خيري.

المحافظ: لا تهاون مع التقصير.. والتقييم مستمر

وشدد اللواء أكرم جلال على ضرورة تكثيف العمل الميداني خلال الفترة المقبلة، ورفع معدلات الأداء في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية التواجد المستمر في الشارع، والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، والعمل على تحسين مستوى النظافة والخدمات، موضحًا أن هناك تقييمًا دوريًا ومتابعة دقيقة لأداء عناصر الجهاز الإداري، ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو ضعف في الأداء.