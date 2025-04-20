إزالة 10 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

عمرو الورواري

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الأحد، من تنفيذ حملة إزالة مكبرة استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لأشكال التعديات كافة.

وقال اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، إن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، تمكنت اليوم الأحد من تنفيذ 10 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، على أراضي ملك الدولة، وأراضي خاصة، على مساحة 925 مترا.

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في استرداد اراضي الدولة

وتضمنت الإزالات تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ على أراضي تم رفضها بالتقنين، على مساحة 420 مترا، بالإضافة لتنفيذ 9 حالات إزالة لتعدٍّ على أراضٍ بولاية الزراعة، على مساحة 505 أمتار، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية كافة من جهات الولاية والوحدات المحلية.

محافظ الإسماعيلية يطالب بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.