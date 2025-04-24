كشف ملابسات تعدي شخص على قائد سيارة ميكروباص بالإسكندرية

كشف ملابسات تعدي شخص على قائد سيارة ميكروباص بالإسكندرية

كشف ملابسات تعدي شخص على قائد سيارة ميكروباص بالإسكندرية

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي أحد الأشخاص بالسب على قائد سيارة ميكروباص، وتهديده بإلحاق الأذى به، مدعيا نفوذ والده.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، حيث تبين أن والده متوفى، وكان يعمل فنيا بإحدى الشركات بالخارج.

كما تم ضبط السيارة التي كان يستقلها وقائدها، وهو نجل خالته الذي تبين عدم حمله تراخيص قيادة، كذلك تم تحديد سائق الميكروباص، وجميعهم مقيمون في نطاق محافظة الإسكندرية.

أقر المتهمون بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور، قام إثرها الشخص الظاهر في الفيديو بالتعدي على سائق الميكروباص بالسب والشتم، مدعيا نفوذ والده لترهيبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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