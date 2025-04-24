سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية اليوم الخميس 24-4-2025

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق المحلية والعالمية، حيث سجل عيار 21 قبل احتساب سعري المصنعية أو ضريبة الدمغة 4 آلاف و805 جنيهات للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات في بداية التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالتعاملات المسائية، 4 آلاف و805 جنيهات للشراء و4 آلاف و785 جنيها للبيع بانخفاض 10 جنيهات عن السعر في بداية تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في الصاغة بمقدار 12 جنيها، ليسجل 5 آلاف و491 جنيها للشراء و5 آلاف و468 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى 5 آلاف و34 جنيها للشراء و5 آلاف و13 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وخسر جرام الذهب عيار 18 اليوم بالتعاملات المسائية 8 جنيهات حيث سجل سعر الجرام دون مصنعية 4 آلاف و119 جنيها للشراء و4 آلاف و102 جنيها للبيع بالمحلات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم فى مصر

فيما انخفض سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمقدار 7 جنيهات للجرام الواحد، ليسجل 3 آلاف و203 جنيهات للشراء و3 آلاف و189 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، حوالي 38 ألفا و440 جنيها للشراء و38 ألفا و420 جنيها للبيع، بانخفاض 80 جنيها في التعاملات المسائية.

سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية الآن

كما يتم تداول سعر أوقية الذهب اليوم بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستويات 3325 دولارا للشراء و3324.5 دولارا للبيع، بتراجع مقداره 14 دولارا منذ بدء تداولات اليوم وحتى هذه اللحظة.