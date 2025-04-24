سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-4-2025 في أسواق الصاغة المحلية

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» تحديثًا جديدًا صباحيًا بشأن سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-4-2025 في أسواق الصاغة المحلية، وهو العيار الأكثر شراء في السوق المصرية، إما شرائه في هيئة مشغولات ذهبية للزينة، أو في شكل جنيهات ذهب للاستثمار في المعدن الأصفر على المدى الطويل.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب للبيع والشراء قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة، وفق التحديث الصباحي المعلن منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر خلال التحديث الصباحي 5 آلاف و446 جنيهًا للشراء، مقابل 5 آلاف و412 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر خلال التحديث الصباحي 4 آلاف و765 جنيهًا للشراء، مقابل 4 آلاف و735 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق المحلي

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في السوق المحلي خلال التحديث الصباحي 4 آلاف و84 جنيهًا للشراء، مقابل 4 آلاف و58 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي خلال التحديث الصباحي 38 ألفا و120 جنيهًا للشراء، مقابل 38 ألفا و90 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم عالميًا.. سعر الأونصة

وبلغت أسعار الذهب اليوم عالميًا في آخر تحديث منذ قليل، 3248 دولارًا لشراء الأونصة.