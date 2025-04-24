«منتصف النهار» يتابع التوتر بين الهند وباكستان والهجوم الروسي على كييف

سلط برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على التوتر بين الهند وباكستان في كشمير، والمجزرة الجديدة للاحتلال في جباليا، والهجوم الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف.

بعد الهجوم الذي استهدف وجهة سياحية في إقليم كشمير المتنازع بين الهند وباكستان وأسفر عن مقتل 36 سائحا محليا، تصاعد التوتر من جديد بين البلدين، حيث قطع رئيس الوزراء الهندي زيارته للمملكة العربية السعودية، واليوم، أقامت نيودلهي اجتماعا طارئا لجميع الأحزاب وسط تصعيد دبلوماسي باستدعاء سفير باكستان واستنكار واسع.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الهند استدعت السفير الباكستان في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام أباد في ظل تدهور العلاقات بينهما على خلفية ما أعتبر أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

في سياق آخر، وفي اليوم الـ38 من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، منهم 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.