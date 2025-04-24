عودة الأجواء الباردة.. نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية في فصل الربيع

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، إذ انخفضت درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات لدى المواطنين منها كيفية التعامل مع هذه التقلبات الجوية لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

قال الدكتور مجدي بدران خبير المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على الأشخاص التعامل مع التقلبات الجوية بحذر، عبر اتباع بعض النصائح، ومنها الترطيب المستمر، وذلك من خلال شرب كميات كافية من الماء، بالإضافة إلى تجنب المشروبات الغازية والمنبهات كونها تزيد من فقدان السوائل.

ارتداء الملابس المناسبة، ويفضل أن تكون قطنية، خفيفة، ذات ألوان فاتحة، بالإضافة إلى تجنب الملابس الضيقة أو الثقيلة، ويجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة، خاصة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار، كما يجب تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية.

التقلبات الجوية في فصل الربيع

ومن ضمن النصائح التي قدمها «بدران» هي استخدم المراوح أو التكييف باعتدال وتجنب الجلوس أمامه مباشرة لفترة طويلة، وكذلك أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم، والتقليل من الأنشطة البدنية المجهدة في أوقات الحر،

وتغيير مفروشات السرير أسبوعيًا وغسلها بماء ساخن لتقليل حشرة الفراش، وأيضا استخدام كمامات قطنية عند الخروج في أوقات الرياح، وكذلك الاستحمام وغسل الأنف بمحلول ملحي عند العودة للمنزل.