3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة.. عودة الأمطار والرياح

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة.. عودة الأمطار والرياح

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة.. عودة الأمطار والرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة المُقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 7 و 8 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بداية من غدا الأربعاء حتى الاثنين 14 أبريل، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مُعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة

وحذرت «الأرصاد» من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد غدا، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات مٌتقطعة، وعودة الرياح على أغلب الأنحاء، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

أمطار غزيرة ضمن حالة الطقس اليوم

وبالنسبة للظاهرة الجوية الثالثة التي تضرب البلاد، فيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وسٌرعة الرياح تتراوح بين 50 لـ 70 كيلو، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 4 أمتار.

درجات الحرارة الأربعاء 9 إبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 10 إبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 11 إبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

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