المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بأغلبية ساحقة استحداث منصب نائب الرئيس

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بأغلبية ساحقة استحداث منصب نائب الرئيس

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بأغلبية ساحقة استحداث منصب نائب الرئيس

قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وصوت لصالح القرار باستحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية الزووم، فيما صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.

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