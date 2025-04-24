خبير سياسي: وحدة الصف الفلسطيني ضرورة لمواجهة «الاحتلال الإسرائيلي»

كتبت: أية محسن

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن الانقسام الفلسطيني يشكّل أزمة محورية تعرقل تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذا الانقسام طال وقته رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر على مدار السنوات الماضية لرأب هذا الصدع.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لطالما استغلت الانقسام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية كذريعة للتنصل من التفاوض، متذرعة بسؤال: «مع من نتفاوض؟»، وهو ما مكّنها من المماطلة وعرقلة أي جهود نحو حل سلمي.

وأضاف: «الرصاص الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر، وبالتالي فإن وحدة الصف والموقف والهدف الفلسطيني لم تعد خيارًا بل ضرورة ملحة، لأن التوافق هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة».

وتابع: «المرحلة الراهنة تتطلب اتفاقًا واضحًا بين الفصائل الفلسطينية على القضايا الأساسية والمحورية، بما لا يترك أي فرصة أمام إسرائيل لاستخدام الانقسام ذريعة لرفض التفاوض أو تأجيله».

وتطرق «بدر الدين» إلى الخلافات الداخلية في دولة الاحتلال، موضحًا أن النظام السياسي الإسرائيلي قائم منذ عام 1948 على الحكومات الائتلافية، ما يخلق بطبيعته خلافات داخلية، لكنها تظل سياسية في جوهرها، ولا تعيق الموقف الإسرائيلي الموحد تجاه الفلسطينيين.

وأكد أهمية إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، والعمل على تحقيق التوافق الوطني، بما يسهم في توحيد الجهود نحو هدف رئيسي ومصيري يتمثل في إجلاء القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.