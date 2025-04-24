قبل الصيف.. نصائح مهمة عند تشغيل التكييف لأول مرة

مع اقتراب دخول فصل الصيف التي ترتفع فيه درجات الحرارة، يحرص الكثير من الأشخاص على تشغيل مكيفات الهواء، وذلك لمكافحة درجات الحرارة المرتفعة وترطيب المنازل، ولكن يجب عليهم إتباع بعض الإرشادات بعد عودة تشغيل التكييفات مرة أخرى في الصيف.

نصائح قبل تشغيل التكييف أول مرة في الصيف

وهناك العديد من الإرشادات التي يجب على الأشخاص إتباعها عند تشغيل المكيفات لأول مرة بعد انتهاء فصل الشتاء، ومنها فحص وتنظيف فلتر الهواء، إذ من الضروري فحص فلتر الهواء في التكييف، ولأن تركه دون تنظيف قد يتسبب في التقليل من كفاءة التبريد، ليس ذلك فقد بل زيادة استهلاك الطاقة، وفقًا لموقع «HomeTips».

ضبط إعدادات الثرموستات

ومن ضمن الإرشادات التي يجب على الأشخاص إتباعها قبل تشغيل التكييف هي تغيير إعدادات الثرموستات، إذ إنّ إعادة تشغيله مع بداية فصل الشتاء يعتبر الوقت المثالي؛ لإعادة ضبط إعدادات الثرموستات، التي كانت مبرمجة لفصل الصيف، والقيام بأي تحديثات ضرورية.

ولم تقتصر الإرشادات التي يجب على الأشخاص إتباعها قبل تشغيل مكيفات الهواء عند هذا الحدن ولكن جاءت من ضمنها فحص شريط العزل، إذ من الضروري أن يتم فحص شريط العزل الذي يعمل على تغليف الأنابيب التبريدية قد يتعرض للتآكل أو التلف خلال الشتاء، لذلك من الضروري تفقد الشريط، حتى لا يؤدي إلى التقليل من كفاءة التبريد وزيادة فاتورة الكهرباء.