أسعار الذهب اليوم في السعودية.. استقرار المعدن النفيس بالتعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك عقب تراجع حاد في الأسعار أمس، بلغ نحو 12 ريالًا للجرام في الأسواق المحلية.

ويأتي هذا التوقف بعد موجة من التذبذبات، بينما سجّلت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر ارتفاعًا لافتًا بدعم من تفاؤل المستثمرين وتحركات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفقا لمنصة Saudi Gold Price، جاءت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

• عيار 24: 402.21 ريال (ما يعادل 107.26 دولار) للجرام.

• عيار 21: 351.94 ريال (93.85 دولار).

• عيار 18: 301.66 ريال (80.44 دولار).

- الذهب المستعمل في الأسواق السعودية

أما الذهب المستعمل، فقد سجّل الأسعار التالية:

• عيار 22: 363.69 ريال (97.02 دولار).

• عيار 21: 346.94 ريال (92.55 دولار).

• عيار 18: 296.66 ريال (79.13 دولار).

- السبائك الذهبية

شهدت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا هي الأخرى، وجاءت الأسعار وفقًا لأحدث التحديثات كما يلي:

• سبيكة 10 جرامات: 4134.74 ريال (1102.60 دولار).

• سبيكة 50 جرامًا: 20392.13 ريال (5437.90 دولار).

• سبيكة 1 كيلوجرام: 405027.14 ريال (108007.24 دولار).

أداء المعادن النفيسة الأخرى

في المقابل، تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى عالميًا، حيث سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.6% لتصل إلى 33.33 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% إلى 968.60 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 936.63 دولارًا.

الذهب عالميًا.. عودة للصعود بعد موجة هبوط

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بأكثر من 1% في المعاملات الفورية، لتصل إلى مستوى 3335.39 دولارًا للأوقية، مستفيدة من عمليات شراء قوية بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع. ويأتي هذا الصعود في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5%، مسجلة 3344 دولارًا للأوقية، بعد أن كانت قد تراجعت مؤخرًا إلى ما دون 3300 دولار، وذلك عقب تسجيلها مستوى تاريخيًا غير مسبوق بلغ 3500.05 دولار يوم الثلاثاء الماضي.