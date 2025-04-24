عبدالمحسن سلامة يعلن رفض حملات التشويه والإساءة: تعكر صفو انتخابات الصحفيين

أكد عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى للإعلام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه يرفض حملات التشويه والإساءة التي تستهدف تعكير صفو انتخابات نقابة الصحفيين، وتستهدف الزملاء من المرشحين أو غير المرشحين.

وأشار إلى تضامنه الكامل مع أي زميل يتعرض لهذه الممارسات أياً كانت توجهاته أو مواقفه، مؤكدا أنه ‏أعلن قبل ذلك أكثر من مرة عن مبادرة لرفض تلك الممارسات، وتحويل المخالفين إلى جهات التحقيق النقابية.

‏وتابع: «أرفض على الإطلاق الصفحات الوهمية مثل ويكيليكس الصحفيين أو زينة خليل وغيرهما من تلك الصفحات التي تستهدف المرشحين وغيرهم، خاصة أن صفحة زينة خليل وهمية كانت تتعرض بالإساءة لشخصى بشكل ممنهج ومتعمد، واتضح أنها صفحة وهمية ولا يمكن أن أقبل لغيري ما ارفضه لنفسي».

وواصل: «‏أؤكد أيضا رفضى للصفحات المنسوبة إلى بعض الأسماء التي تنشر الشائعات والأكاذيب ضدي أو ضد أي زميل، وأتمنى تفعيل مبادرة تحويل المخالفين إلى جهات التحقيق النقابية المختصة، وغيرها من جهات التحقيق ومستعد للتضامن مع أي زميل».