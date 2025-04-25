أبراج تتأثر بتقلبات الطقس.. حالتها المزاجية والعاطفية تتغير

مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة، لا تتأثر فقط الحياة اليومية للناس، بل تتبدل كذلك حالتهم النفسية والعاطفية، لا سيما لدى بعض الأبراج التي يعرف عنها التأثر السريع بالتغيرات المناخية، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبراجا تتأثر بتقلبات الطقس وفقًا لـ«تايمز أوف إنديا».

أبراج تتأثر بتقلبات الطقس

1- برج السرطان من أكثر الأبراج حساسيةً تجاه الأجواء الحارة، إذ تزيد درجات الحرارة من انفعالاته وتُثير لديه مشاعر متناقضة، في لحظة يكون في قمة السعادة، وفي اللحظة التالية يشعر بالحزن أو الضيق دون سبب واضح.

2- برج الأسد بعكس الكثير من الأبراج، يزدهر مواليد برج الأسد في فصل الصيف، إذ يعتبرونه فرصتهم للتألق والظهور، يزداد نشاطهم الاجتماعي وتتوهج طاقاتهم العاطفية، ما يجعلهم أكثر جرأةً في التعبير عن مشاعرهم، سواء في الحب أو في الصداقات.

3- برج العذراء يعشقون النظام والروتين، وعندما يأتي الصيف بحرارته وفوضاه وتقلب مواعيده، يشعرون بعدم الراحة، وهذا التوتر ينعكس على حالتهم النفسية، وربما يسبب فتورًا أو ترددًا في علاقاتهم العاطفية.

4- يعاني برج الجوزاء من تقلب المزاج بطبيعته، ويضاعف الصيف هذه الحالة، قد يشعر بالحيوية والانطلاق صباحًا، ثم بالضيق والملل مساءً، وعلاقاته العاطفية في هذا الوقت قد تتأثر بعدم استقراره المزاجي، ما يجعله في حاجة دائمة إلى التنويع والتجديد.

5- برج الحوت مع بداية الصيف، يدخل مواليد برج الحوت في حالة رومانسية حالمة، وقد يجدون في هذا الفصل مساحة للهروب من الواقع والعيش في خيالهم الخاص، لكن إذا طالت العزلة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على توازنهم النفسي والعاطفي.