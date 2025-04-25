القوات الأمريكية تقصف مواقع للحوثيين في الحديدة وصنعاء

القوات الأمريكية تقصف مواقع للحوثيين في الحديدة وصنعاء

القوات الأمريكية تقصف مواقع للحوثيين في الحديدة وصنعاء

شنَّت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية، اليوم الجمعة، استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في جزيرة كمران والصليف الواقعة قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

استهدفت بعض ضربات القوات الأمريكية مواقع الحوثيين شرق صنعاء، وفق ما جاء في نبأ بثته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، موضحة أن هناك غارتين أمريكيتين استهدفتا الحوثيين في بني حشيش بصنعاء.

كانت القوات الأمريكية قد شنت غارات مكثفة على مواقع بمحيط مدينة صعدة، وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن الجيش الأمريكي شن 6 غارات على منطقة براش في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع للحوثيين في جبل هيلان بمحافظة مأرب وسط اليمن.

كما استهدفت الطائرات الحربية الأمريكية ثلاث غارات جوية متعاقبة على مواقع في منطقة نقم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الاثنين الماضي، بحسبما أفادت مصادر يمنية.

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