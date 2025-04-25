أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25-4-2025 في الأسواق
أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25-4-2025 في الأسواق
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نشرت بورصة الدواجن الرئيسية، أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات، إلى جانب المزارع، حيث تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الجمعة لدى بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
وأعلنت بورصة الدواجن، عن تحديث أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25-4-2025 في مصر ضمن مزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت، كالتالي:
أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن
- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بين 36 إلى 36.5 جنيهًا.
- وتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.
- فيما تراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت في مصر
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بين 11 إلى 12 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بين 7 إلى 7.5 جنيه.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بين 9 إلى 10 جنيهات.
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