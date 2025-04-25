تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف من غد السبت الموافق 26 من شهر أبريل الجاري 2025 حتى يوم السبت الموافق 10 من شهر مايو المقبل من تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة محصل وقارئ عدادات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة المياه 2025

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا بمحافظة بني سويف ومراكزها حسب الاحتياج طبقًا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلًا على دبلوم تجاري أو معهد فني تجاري.

أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بشهادة الموقف من التجنيد موضحًا بها يعمل كمسوغ للتعيين.

ألا يزيد سن المتقدم عن (35) عامًا في تاريخ الإعلان.

اجتياز الاختبارات (التحريري والمقابلة الشخصية) التي ستجريها الشركة للمتقدمين.

أن يقبل العمل في أي موقع من مواقع الشركة حسب حاجة العمل لكل فرع على حدة ولا يحق له المطالبة بالنقل من الوظيفة أو الجهة التي سيتم التعاقد معه للعمل بها ولا يحق له الإجازة بدون أجر نهائيًا طوال مدة التعاقد.

يتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ المستندات المطلوبة ولا يلتفت لأي طلب يقدم بعد الموعد المحدد بالإعلان.

أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة.

يتم التعاقد مع المقبولين بعقود عمل محددة المدة على وظيفة محصل وقارئ عدادات وتطبق أحكام لائحة نظام العاملين للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإجراءات التوظيف الموحدة والمعتمدة.

أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

مواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية والنتائج النهائية على الموقع

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور إلى أنه سوف يتم إعلان أسماء من وقع عليهم الاختيار ومواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية والنتائج النهائية على الموقع الرسمي للشركة ولن يتم التواصل إلا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة فقط، والشركة غير ملزمة بإرسال خطابات للمتقدمين لافتة إلى أنها ستكون أولوية التعيين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وطبقًا لاحتياجات كل فرع من فروع الشركة على حدة وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية للأعلى تقديرًا في شهادة المؤهل وعند التساوي تكون الأولوية للأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًا، عقود عمل محددة المدة تحت الاختبار، وأكدت الشركة أنه في حال التقدم ببيانات أو مستندات غير صحيحة تخالف الواقع سيتم الاستبعاد فورًا وكذلك عدم القبول بأي إعلانات أخرى تعلن عنها الشركة مستقبلًا لافتة إلى أنه يتم التعاقد مع من وقع عليهم الاختيار بعقود عمل محددة المدة تحت الاختبار على أن يتم التجديد بموافقة الطرفين.