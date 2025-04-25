سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025 للمستهلك

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025 للمستهلك

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025 للمستهلك

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية تحديثا جديدا في سعر كرتونة البيض لدى بورصة الدواجن اليوم للمستهلك، وفقا لآخر تحديث عن سعر البيض اليوم الجمعة 25-4-2025 في الأسواق المحلية، فلا يزال يواصل الانخفاض.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم لدى بورصة الدواجن بالنسبة للمستهلك في أغلب الأصناف بالسوق المحلية، خاصةً سعر البيض البلدي وسعر البيض الأبيض والأحمر، وذلك وسط مواصلة الأسعار التراجع بشكل ملحوظ.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث خسر سعر الطبق 1.51% بما يعادل جنيهان ونصف مقارنة بسعر الأمس.

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك على مستوى كافة المحافظات، إلى نحو 157 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك، متوسط 157 جنيها للشراء بانخفاض 0.6% بما يعادل جنيها واحدًا في سعر الطبق مقارنة بالأمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في مصر مبلغ 159 جنيها كمتوسط سعر للمستهلك، بانخفاض عن الأمس جنيهين و50 قرشا أي بما يعادل 1.51%.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

هذا وقد تراجع سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك بمقدار جنيهين ونصف الجنيه أيضا، ليصل إلى متوسط 160 جنيها للشراء.

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