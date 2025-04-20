سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 20-4-2025.. آخر تحديث لكل الأنواع

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 20-4-2025 في الأسواق المحلية انخفاضا ملحوظا لأغلب الأصناف؛ خاصة سعر البيض البلدي، مواصلا بذلك التراجع منذ شهر مارس الماضي.

وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في مصر لمختلف الأصناف، وهي البيض البلدي والبيض الأبيض والأحمر، وفقا لآخر تحديث معلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم فى مصر للمستهلك

سجل سعر كرتونة البيض اليوم فى مصر للمستهلك متوسطا على مستوى كافة المحافظات بقيمة 165 جنيها للشراء بانخفاض مقداره جنيهين و65 قرشا بنسبة 1.6%.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك إلى 171 جنيها، بانخفاض 2.1% بمقدار 3 جنيهات و65 قرشا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم فى مصر

وانخفض سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك بمقدار جنيهين و70 قرشا، ليصل إلى 161 جنيها و60 قرشا للطبق الذي يحتوى على 30 بيضة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم فى مصر للمستهلك بمقدار جنيهين و60 قرشا، ليصل إلى 168 جنيها و25 قرشا تقريبا.