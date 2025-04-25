«التنمية المحلية» تستعرض نسب تنفيذ المشروعات في سيناء.. بتكلفة 875 مليون جنيه

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي 2024 - 2025.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنمية سيناء تعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

الاستثمارات المخصصة ونسب التنفيذ

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بـ (875,5) مليون جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظتين (منها 385,5 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء، و 490 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحة أن المحافظتين شهدتا طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، كما سجلت المشاريع الاستثمارية نسب تنفيذ قياسية، وصل بعضها إلى 100%، في مؤشر واضح على نجاح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق الحيوية.

تنفيذ مشروعات رصف الطرق

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إجمالي نسبة التنفيذ العيني من إجمالي الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية بلغت 65% لمحافظة جنوب سيناء، و67% لمحافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أنه في إطار تنفيذ مشروعات رصف الطرق بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة في محافظة شمال سيناء حوالي 264,7 مليون جنيه، حيث تم إنشاء طرق بإجمالي أطوال 40 كم بنطاق مراكز مدن (العريش – بئر العبد – الشيخ زويد – رفح – الحسنة – نخل) وفي محافظة جنوب سيناء بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة للرصف 203.5 مليون جنيه.

برنامج التنمية الحضرية والريفية

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة – إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية بالمحافظتين.. فقد بلغ إجمالي الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء 1,5 مليون جنيه وفي محافظة جنوب سيناء بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة 19 مليون جنيه.

كما أوضح التقرير أنه في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين.. وشهدت محافظة شمال سيناء تغيير كابلات كهرباء من هوائي إلى أرضي ومد شبكات وتوريد 1000 كشاف 150 وات (بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة) بتكلفة 18 مليون جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء فقد تم تخصيص مبلغ 47 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 70% من إجمالي الاعتمادات المدرجة.

تحسين البيئة والتشجير

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ برنامج تحسين البيئة بالمحافظتين للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري الذي تتمتعان بهما والاهتمام بالتشجير والحدائق العامة حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء 7 ملايين جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء بلغ إجمالي الاعتمادات المدرجة 3 ملايين جنيه.

تدعيم الخدمات المحلية

وفي إطار تدعيم الخدمات المحلية من منظومة الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظتين، أوضح التقرير أن إجمالي الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء بلغ إجمالي الاعتمادات حوالي 51.8 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 96% من إجمالي الاعتمادات المدرجة، بينما في محافظة جنوب سيناء بلغ إجمالي الاعتمادات المدرجة 24.5 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 70% من إجمالي الاعتمادات.

الإدارة المحلية والدعم الفني

وفي مجال الإدارة المحلية والدعم الفني، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 73.2 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء من إجمالي الاعتمادات المدرجة لتنفيذ مشروعات في هذا الشأن، كما تم إتاحة مبلغ وقدره 3 ملايين جنيه لمحافظة جنوب سيناء وتم التنفيذ بنسبة 50% من إجمالي الاعتمادات المدرجة للمحافظة.

أبرز المشروعات في شمال سيناء

وأضافت عوض أن إجمالي عدد المشروعات المدرجة في محافظة شمال سيناء بلغت 131 مشروعًا وتتضمن أبرز هذه المشروعات تنفيذ مشروع حلقة السمك بتكلفة 120 مليون جنيه، وموقف العريش الجديد بتكلفة 63 مليون جنيه، وموقف وسوق تجاري بالشيخ زويد بتكلفة 48 مليون جنيه، واستراحة كبار الزوار بتكلفة 122 مليون جنيه، وحملة ميكانيكية لمجلس مدينة العريش والديوان العام بتكلفة 65 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة طرق بطول 40 كم، وإنشاء حديقة بالريسة وحديقة أبي صقل بالعريش ومنتزه بنخل ومركز تكنولوجي بئر العبد، مشيرة إلى أن إجمالي الاعتمادات المدرجة لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بشمال سيناء بلغت (92,3 مليون جنيه) تم بنسبة 95%.