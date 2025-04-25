السعودية تغلق أبواب مكة في وجه المخالفين استعداد لموسم الحج 2025

السعودية تغلق أبواب مكة في وجه المخالفين استعداد لموسم الحج 2025

السعودية تغلق أبواب مكة في وجه المخالفين استعداد لموسم الحج 2025

قال جمال الوصيف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إنّ السعودية بدأت تنفيذ قرار منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة دون تصريح رسمي، في إطار الاستعدادات لموسم الحج 2025 وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحج هذا العام.

وأضاف الوصيف، في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه بموجب هذه الإجراءات، تم تحديد ثلاث فئات فقط من المقيمين الذين يسمح لهم بالدخول إلى مكة، وهم حاملو تصاريح العمل والإقامة في الأراضي المقدسة، وكذلك حاملو التأشيرات الخاصة.

وستقوم السلطات السعودية بتطبيق الإجراءات الصارمة لمكافحة أي محاولة دخول غير قانوني إلى مكة، وذلك عبر نظام التحقق الإلكتروني من التصاريح الممنوحة للمقيمين.

وتابع: وفيما يتعلق بتأشيرات العمرة، أعلنت المملكة انتهاء استقبال المعتمرين في 29 أبريل 2025، ودعت جميع المعتمرين إلى مغادرة مكة المكرمة بحلول بداية شهر ذي القعدة، كما فرضت المملكة غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على الشركات السياحية المتورطة في تأخير المعتمرين عن مغادرتهم.

وأوضح: «إضافة إلى ذلك، فإن فئات أخرى مثل حاملي التأشيرات السياحية أو الترانزيت أو الزيارة العائلية مسموح لهم بالدخول إلى السعودية عبر المنافذ المختلفة، مع استثناء منفذ مطار الملك عبد العزيز بجدة، الذي سيخصص للحجاج فقط، وتواصل السلطات السعودية تنفيذ حملات توعوية لحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقرارات المنظمة لموسم الحج هذا العام».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا