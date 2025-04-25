السعودية تغلق أبواب مكة في وجه المخالفين استعداد لموسم الحج 2025

قال جمال الوصيف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إنّ السعودية بدأت تنفيذ قرار منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة دون تصريح رسمي، في إطار الاستعدادات لموسم الحج 2025 وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحج هذا العام.

وأضاف الوصيف، في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه بموجب هذه الإجراءات، تم تحديد ثلاث فئات فقط من المقيمين الذين يسمح لهم بالدخول إلى مكة، وهم حاملو تصاريح العمل والإقامة في الأراضي المقدسة، وكذلك حاملو التأشيرات الخاصة.

وستقوم السلطات السعودية بتطبيق الإجراءات الصارمة لمكافحة أي محاولة دخول غير قانوني إلى مكة، وذلك عبر نظام التحقق الإلكتروني من التصاريح الممنوحة للمقيمين.

وتابع: وفيما يتعلق بتأشيرات العمرة، أعلنت المملكة انتهاء استقبال المعتمرين في 29 أبريل 2025، ودعت جميع المعتمرين إلى مغادرة مكة المكرمة بحلول بداية شهر ذي القعدة، كما فرضت المملكة غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على الشركات السياحية المتورطة في تأخير المعتمرين عن مغادرتهم.

وأوضح: «إضافة إلى ذلك، فإن فئات أخرى مثل حاملي التأشيرات السياحية أو الترانزيت أو الزيارة العائلية مسموح لهم بالدخول إلى السعودية عبر المنافذ المختلفة، مع استثناء منفذ مطار الملك عبد العزيز بجدة، الذي سيخصص للحجاج فقط، وتواصل السلطات السعودية تنفيذ حملات توعوية لحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقرارات المنظمة لموسم الحج هذا العام».