الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة لذوي الإعاقة

كتب: شريف سليمان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أعلنت توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد سنوات من التأخير بسبب الأزمات السياسية في لبنان، إذ كانت البلاد تعاني من فراغ رئاسي طويل.

10% من سكان لبنان يعانون من الإعاقة

وأضاف سنجاب، في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «وبحسب الأمم المتحدة، يُقدّر أن حوالي 10% من سكان لبنان، أي ما يعادل نحو 400 ألف شخص، يعانون من الإعاقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت حرج، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من تحديات عديدة في مجالات التعليم، الصحة، والتمكين الاجتماعي».

وتابع: «القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة المهمشة، والعمل على تطوير برامج خاصة لدعمها في مختلف المجالات، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هذه الخطوة أساسية لتحقيق التمكين الكامل لذوي الإعاقة، خاصة في ظل غياب البرامج الحكومية المناسبة في السنوات السابقة».

وأوضح: «ويُنتظر أن تبدأ دراسات حكومية معمقة في المستقبل القريب لتطبيق إجراءات جديدة تحمي هذه الفئات بشكل أكثر فعالية».