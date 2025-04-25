كشف ملابسات تعدي شخص على أخر بسلاح أبيض في دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي على والده بسلاح أبيض في محافظة دمياط

عقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 الجاري، حيث أبلغ والد الشاكي، المقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، عن تعرضه للتعدي بالسب والشتم والتهديد بسلاح أبيض من قبل شخص آخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول الجيرة، دون وقوع إصابات

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.