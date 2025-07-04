كشف ملابسات تعدي شخص على نجل شقيقته بسلاح أبيض في دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على نجل شقيقته بسلاح أبيض، بعد تداول تفاصيل الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط. أقر المتهم بنشوب مشاجرة بينهما نتيجة خلاف حول أولوية المرور، مما أدى إلى الاعتداء وإصابة نجل شقيقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.