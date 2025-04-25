ضبط عاطل وزوجته بتهمة اختطاف شخص لطلب فدية مالية بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة، بعد تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من ربة منزل وموظف، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيد بغياب نجل الشاكية، وهو عاطل وله معلومات جنائية، وتلقى الموظف اتصالًا هاتفيًا من مجهول يطلب مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه.

وعقب إجراء التحريات، تم التوصل إلى مكان احتجاز المجني عليه وتحريره، وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطل وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما، اعترفا باستدراج المجني عليه وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وتكبيله بالحبال، معتقدين أنه نجل أحد الأشخاص الذين بينهم خلافات مالية.

وعقب اكتشافهما اختطاف الشخص الخطأ، قررا مطالبة أهله بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وتم ضبط إيصالات الأمانة الموقعة من المجني عليه والحبل المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين على القانون وحماية المواطنين.