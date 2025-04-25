سياح الغردقة تحتفل بذكرى تحرير سيناء برفع علم مصر على الشواطئ

كتب: شاذلي عبد الراضي

شهدت شواطئ مدينة الغردقة أجواءً احتفالية مبهجة امتزجت فيها فرحة المصريين ببهجة السياح الأجانب، وذلك تزامنًا مع ذكرى عيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل.

وعمت مظاهر الاحتفال شاطئ المدينة، إذ رفعت الأعلام المصرية وصدحت الأناشيد الوطنية، وسط تفاعل وسرور من العاملين في القطاع السياحي والسياح القادمين من مختلف الدول الأوروبية.

احتفالات ذكرى تحرير سيناء في الغردقة

قال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن عدد من السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة شاركوا المصريين احتفالات ذكرى تحرير سيناء برفع علم مصر على الشواطئ وترديد الأناشيد الوطنية والرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني في أجواء مبهجة.

سياح الغردقة تحتفل مع المصريين

وقالت ليديا وتحمل الجنسية السلوفينيا في تصريحات لـ«الوطن» أنها سعيدة بمشاركتها أجواء المصريين في الاحتفال بمناسبة قومية لدي مصر التي تعشقها وتحبها كثيرا ولديها أصدقاء مصريين تحرص على التقرب منهم وزيارتهم بصفة مستمرة.

وعبر الشاب آدم أحمد أحد المشاركين في الاحتفال في تصريحات لـ«الوطن» مع السياح الأجانب عن سعادته في هذه الأجواء ويشعر بالفخر مثل كل مصري بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.