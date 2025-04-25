محمد فرحات: سيناء تحظى بمكانة كبيرة في خطة التنمية بالدولة المصرية

محمد فرحات: سيناء تحظى بمكانة كبيرة في خطة التنمية بالدولة المصرية

محمد فرحات: سيناء تحظى بمكانة كبيرة في خطة التنمية بالدولة المصرية

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن سيناء تتمتع بموقع شديد الأهمية كجزء من الموقع الاستراتيجي لمصر بشكل عام، كما تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للدولة المصرية، وحظيت بمكانة مركزية في عملية التنمية منذ عام 2014 حتى الآن، وقد عملت الدولة المصرية في مسارين منذ هذا الوقت، أولا تعزيز الأمن القومي، ثانيا بدء عملية التنمية.

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تعزيز ارتباط سيناء بالدولة المصرية كان شرط مهم لتعزيز الأمن القومي في سيناء وفي مصر بشكل عام للقضاء على أي شعور بالتهميش أو أي شعور للمواطن المصري في سيناء بأنه ليس جزءا من أقاليم الدولة المصرية.

وتابع أن سيناء قبل عام 2014 لم يكن هناك اهتمام بعملية التنمية بشكل عام فيها ربما كان بها مشروعات تنموية، لكنها اتسمت بالمحدودية من حيث الحجم ولم تكن تتسم بهذا التنوع القائم الأن، مؤكدا أن تعزيز الهوية والانتماء مسألة مهمة والتوزيع العادل للمشروعات التنموية.

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