«الشعب الجمهوري» يطالب الحكومة بخطة لتطوير إدارة شركات القطاع العام

«الشعب الجمهوري» يطالب الحكومة بخطة لتطوير إدارة شركات القطاع العام

«الشعب الجمهوري» يطالب الحكومة بخطة لتطوير إدارة شركات القطاع العام

طالب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بكشف الكيانات المنتجة بقطاع الأعمال العام الناجحة والمتعثرة وسبل تطويرها.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بـ قطاع الأعمال العام، على أهمية كشف خطة الحكومة في شأن التعامل مع الشركات المتعثرة، معلنا رفضه استخدام الخصخصة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية أو داخلية من القطاع الخاص للنهوض بهذه الشركات، قائلا: «الجميع يعلم إنّ المشكلة في مصر تتمثل في الإدارة».

وكشف النائب إيهاب وهبة، عن أنّ أصول بعض الشركات أغلى من ثمنها في البورصة، ويجب استغلال هذه الأصول بصورة أفضل، مستشهدا بنجاح مصر في إدارة أراضي مشروع رأس الحكمة.

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