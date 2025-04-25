كريم أبوزيد يخترق عالم «الميتا فيرس» بمسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»: بقى واقع أليم

كتبت: أميرة عزالدين

يخوض الفنان كريم أبو زيد، تجربة دارمية لأول مرة في العالم الافتراضي «الميتا فيرس»، من خلال مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»، من بطولة معتصم النهار وميرنا نوالدين، والذي ينطلق تصويره مع بداية مايو المقبل، ويتضمن 15 حلقة، لكشف تفاصيل الجانب الآخر من السوشيال ميديا.

تفاصيل مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»

قال كريم أبوزيد فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا» من فكرته، ويسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على أضرار الميتا فيرس والعالم الافتراضي، الذي بات يمثل واقعًا أليمًا «وسيبتلع كل من يغوص فى تفاصيله».

وأوضح أنه يقدم فكرة خارج الصندق للمشاهد المصري والعربي على حد سواء، مشيرا إلى أن المسلسل من بطولة الفنان اللبناني معتصم النهار مع الفنانة ميرنا نورالدين، بعد النجاح الكبير الذي حققته فى دراما رمضان 2025 بمسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي.

تدور أحداث مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من فكرة كريم أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

آخر أعمال كريم أبوزيد

كانت آخر أعمال كريم أبو زيد أغنية عيشلك يومين، من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا جماهيريا.